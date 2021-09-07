В Москве утвердили план трассировки участка Троицкой линии метро

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Проект планировки территории участка Троицкой линии метро от станции "Севастопольский проспект" до станции "ЗИЛ" утвердили в Москве. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе мэра и правительства столицы.

"Правительство Москвы утвердило проект планировки головного участка Троицкой линии Московского метрополитена - от станции "Севастопольский проспект" до станции "ЗИЛ". Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на данном участке длиной 1,8 км планируется построить одну станцию - "ЗИЛ", которая станет пересадочной на одноименную станцию МЦК, а в перспективе - на проектируемую Бирюлевскую линию метро. Таким образом, будет сформирован новый крупный транспортно-пересадочный узел, объединяющий три линии рельсового общественного транспорта: МЦК, Троицкую и Бирюлевскую линии столичной подземки. Головной участок Троицкой линии метро трассируется преимущественно под нежилыми кварталами вдоль северной границы полосы отвода МЦК.

Как отметили в пресс-службе, продление Троицкой линии метро от станции "Севастопольский проспект" до станции "ЗИЛ" позволит увеличить востребованность Троицкой линии за счет формирования дополнительного транспортно-пересадочного узла, улучшить транспортное обслуживание в районах Академический, Котловка, Нагорный, Донской и восточной части Даниловского района (бывшая территория АМО ЗИЛ) с населением свыше 400 тыс. человек. Также это позволит сократить интенсивность движения автотранспорта по прилегающей улично-дорожной сети, что, в свою очередь, улучшит экологическую ситуацию в указанных районах города. Кроме того, в перспективе это позволит сформировать новую диаметральную линию метрополитена путем продления Троицкой линии до станции "Нижегородская" и соединения ее с Некрасовской линией, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.