Музей Москвы можно будет посетить с домашними животными в День города

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Музей Москвы подготовил обширную программу ко Дню города. В честь праздника 11 и 12 сентября посетить киносеанс и выставку во дворе учреждения можно будет с домашними питомцами, сообщили ТАСС в пресс-службе музея во вторник.

"В 2021 году Москва отмечает свой 874-й день рождения. Празднование Дня города пройдет во вторые выходные осени, 11-12 сентября. Кроме традиционного салюта, москвичей ожидает насыщенная культурная программа: в музей будут пускать бесплатно и с собаками, современное искусство выйдет в парки", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавил, что в музее можно будет посмотреть кино во дворе, посетить выставку "Москва - Сеул: общие замыслы" вместе с собакой, сыграть в пинг-понг с актерами театра "Практика", а также сходить на концерт Мастерской Брусникина в Центре Гиляровского. Вход на все выставки музея и филиалов в эти дни - бесплатный.

"В течение выходных экскурсоводы Музея Москвы будут ждать посетителей на бесплатных экскурсиях по городу: "По следам Музея Москвы: площадь Крестовской заставы", "История Москвы из окон поезда МЦК", "Золотая миля Москвы - Остоженка", "По следам Музея Москвы: Сухаревская площадь", "По следам Музея Москвы: Новая площадь" и "Хамовники. Велосипедный путеводитель". Кроме этого, бесплатные экскурсии будут проходить по выставкам "Электрификация. 100 лет плану ГОЭЛРО", "История Москвы для детей и взрослых" и "Москва без окраин. Таганка", - добавил собеседник агентства.

Программа праздника

В свою очередь парк "Зарядье" в День города превратится в главную площадку современного искусства.

"Здесь 11 сентября откроется выставка номинантов второй Московской арт-премии - экспозиция соберет знаковые проекты и ключевые работы 2020 года, созданные, согласно регламенту премии, "в Москве, о Москве, для Москвы". Для гостей акции это возможность "прокачать" свою зрительскую компетентность восприятия нового искусства. Экспертный совет премии, куда вошли директор Московского музея современного искусства Василий Церетели, директор Мультимедиа арт музея Ольга Свиблова, директор парка "Зарядье" Иван Демидов, театральный критик Роман Должанский и другие, выбрал победителей в пяти номинациях: "Изобразительное искусство и архитектура", "Театр", "Кино", "Литература" и "Музыка". Выставка включит в себя работы более 50 авторов", - рассказали в пресс-службе.

В Медиацентре будут представлены фрагменты значимых экспозиционных проектов и художественных серий, звуковые скульптуры и масштабные инсталляции. Среди них серия "К Ночи" Франциско Инфанте и Нонны Горюновой; ретроспективная выставка Игоря Макаревича и Елены Елагиной "Обратный отсчет".

Ранее мэр Сергей Собянин сообщил, что власти Москвы приняли решение провести День города скромно, больших мероприятий в столице пока не планируется. Для москвичей состоится концерт в парке "Зарядье", на городских площадках уже проходит фестиваль "Цветочный джем" и запланирован фейерверк. Также в День города 11 сентября проезд по Московскому центральному кольцу будет бесплатным для всех пассажиров в честь пятилетия транспортного проекта.