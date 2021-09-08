{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Аэроэкспресс" изменит график движения поездов в Шереметьево 11 и 12 сентября

Изменения в расписании связаны с проведением плановых работ на железной дороге

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. "Аэроэкспресс" изменит график движения поездов в Шереметьево и обратно 11-12 сентября, часть рейсов будет отменена. Об этом говорится в сообщении компании.

Аэроэкспрессы с Белорусского вокзала в аэропорт Шереметьево 11 сентября будут курсировать по стандартному расписанию до 21:05 мск включительно. Рейсы отправлением в 21:35, 22:05, 22:35 и 23:35 отменены. Поезд в 23:05 отправится по расписанию.

Из аэропорта аэроэкспрессы будут отправляться по привычному графику до 20:17 включительно. Рейс в 21:47 отправится раньше на 7 минут - в 21:40. Аэроэкспрессы отправлением из аэропорта в 20:47, 21:17, 22:17, 22:47, 23:17 и 23:47 отменены.

Рейсы ранним утром 12 сентября в 5:35, 6:05 и 6:35 с Белорусского вокзала и в 5:47, 6:17 и 7:17 из аэропорта отменены. Остальные рейсы 12 сентября будут осуществляться в соответствии с графиком.

Добраться в аэропорт можно на экспресс-автобусах компании от станции метро "Ховрино". Автобусы под номером 1195 следуют до терминалов В, С и отправляются каждые 15-20 минут. Экспрессы под номером 1195Д следуют до терминала D и отправляются каждые 30 минут.

"Яндекс" запустит первое беспилотное такси в Москве осенью в районе Ясенево
Для того, чтобы принять участие в тестировании, нужно подать заявку на сайте проекта
Читать полностью