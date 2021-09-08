Посвященную юбилею МЦК карту "Тройка" начнут продавать в кассах метро Москвы 10 сентября

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Около 10 тыс. экземпляров посвященной пятилетию Московского центрального кольца (МЦК) транспортной карты "Тройка" поступят в продажу в некоторые кассы столичного метрополитена 10 сентября. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"В честь дня рождения МЦК мы выпустим тематическую "Тройку". Она лавандовая. <...> Уже пять лет столица "окольцована", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что 10 тыс. праздничных карт с 10 сентября поступят в кассы на станциях МЦК, Кольцевой линии московского метро и внутри нее.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что проезд по Московскому центральному кольцу в День города 11 сентября будет бесплатным для всех пассажиров в честь пятилетия транспортного проекта. По его словам, ежедневно в будни МЦК пользуются более полумиллиона человек.

МЦК - это реконструированное Малое кольцо Московской железной дороги, движение по которому впервые было открыто в 1908 году.

Для создания новой пассажирской инфраструктуры построили 31 транспортно-пересадочный узел, уложили более 180 км путей, 379 стрелочных переводов, установили 4,9 тыс. единиц опор контактной сети, смонтировали 178 км контактной сети, уложили 1,8 тыс. км линий устройств сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ), необходимых для регулировки и безопасности движения поездов. При реализации проекта применены самые передовые и инновационные технологии.