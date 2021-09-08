На Комсомольской площади в Москве появится четвертый вокзал

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Еще один вокзал построят на Комсомольской площади в Москве, где расположены Ленинградский, Ярославский и Казанский вокзалы. Он будет предназначен для высокоскоростной магистрали (ВСМ), сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Было принято решение о строительстве высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург. <...> Рядом с Ленинградским вокзалом будет построен еще один вокзал для поездов ВСМ. Он появится рядом с ветками МЦД-2 и МЦД-4. <...> Получится огромный транспортный узел, где будут пересекаться два диаметра и ВСМ", - сказал Собянин в интервью газете "Комсомольская правда", опубликованном в среду.

Он отметил, что ход ВСМ является самой сложной частью всей скоростной дороги.

3 августа пресс-служба мэра и правительства столицы сообщила, что Собянин согласовал проект внесения изменений в схему территориального планирования Российской Федерации, предполагающих строительство высокоскоростной (специализированной) железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург (ВСЖМ-1). По данным пресс-службы, общая протяженность трассы составит порядка 680 км, в том числе в границах Москвы - 43 км с четырьмя остановочными пунктами: Ленинградский вокзал, Рижская, Петровско-Разумовская и Крюково.

Открытие магистрали позволит сократить время в пути от Москвы до Санкт-Петербурга с четырех часов на "Сапсане" до двух с половиной часов.

Минтранс РФ рассчитывает, что первый поезд проедет по ВСМ Москва - Санкт-Петербург в декабре 2026 года, сообщал ранее в интервью ТАСС замглавы министерства Владимир Токарев. По его словам, проект является экономически эффективным. Операционная безубыточность может быть достигнута за первый полный год эксплуатации - в 2027 году, а чистую прибыль магистраль начнет приносить на пятый год эксплуатации - в 2031 году. Стоимость магистрали предварительно оценивается в 1,7 трлн рублей, отмечал он.