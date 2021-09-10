Около 5 тыс. росгвардейцев в Москве обеспечат безопасность в День города

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Почти пять тысяч сотрудников и военнослужащих Росгвардии обеспечат безопасность 11 и 12 сентября в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"В период проведения праздничных мероприятий в Москве 11 и 12 сентября по случаю 874-летия столицы личный состав подразделений Центрального округа войск национальной гвардии РФ примет участие в обеспечении охраны общественного порядка и общественной безопасности. Около 5 тыс. росгвардейцев будут нести службу в парках, скверах, на площадках запуска фейерверков и других местах массового пребывания граждан", - сказал собеседник агентства.

11 и 12 сентября в Москве пройдут празднования по случаю Дня города. Согласно закону "О праздниках города Москвы" от 22 сентября 2004 года этот день отмечается в первую или вторую субботу сентября. Масштабные народные гулянья в 2021 году проводиться не будут из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Праздничные мероприятия пройдут в учреждениях культуры, парках, на ВДНХ и других площадках.

День города в Москве отмечается с 1987 года.