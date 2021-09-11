Камерно, но ярко. Москва отмечает 874-летие

МОСКВА, 11 сентября. /Корреспондент ТАСС Елена Кульбак/. Мероприятия ко Дню города, празднование которого в этом году выпало на выходные 11 и 12 сентября, собрали множество гостей во всех районах Москвы. В этом году торжества из-за эпидемической ситуации решили провести камерно, многие - по предварительной регистрации, но вечерние фейерверки смогли увидеть все желающие.

О том, как проходит праздник и чем в этот раз удивляли музеи, парки и другие культурные площади столицы, узнал корреспондент ТАСС.

Центр притяжения

Главными площадками празднования 874-го дня рождения Москвы стали подиумы фестиваля "Цветочный джем". Именно на его центральные точки ближе к обеду стали приходить горожане и гости города. Особый интерес у прохожих вызывала инсталляция в виде огромного букета цветов на Тверской улице. При детальном осмотре двухметрового букета можно было увидеть красные протеи, белые орхидеи, бордовые антуриумы и другие цветы.

"Вот как не сфотографировать такую красоту? Осень на дворе, а такой букет создает летнее настроение в этот пасмурный день", - поделилась с ТАСС гостья площадки фестиваля Ольга. Сделав красочные фотографии, прохожие отправлялись вглубь площадки, где можно было попробовать японское мороженое, варенье из шишек и многое другое.

Еще одной точкой притяжения стала Красная площадь. Именно там можно было встретить семьи с детьми, иностранцев и даже экскурсионные группы. "День города - это отличный повод отправиться в пешее путешествие по Москве и узнать о ней чуть больше, поэтому мы с друзьями решили взять сегодня экскурсию. К сожалению, на бесплатную экскурсию от Музея Москвы мы не попали, но нашли другой вариант. И сегодня планируем пройти по исторической части города", - рассказала ТАСС пришедшая на праздник Алина Алексашина.

Музыкальная пауза

В этом году основными концертными площадками ко Дню города стали ВДНХ, где мероприятия организовали в формате COVID-free, а также парк "Зарядье", который на днях также отпраздновал свой день рождения. Не слишком обширная концертная программа дала повод для москвичей и гостей столицы лишний раз отправиться на Арбат, где всегда множество уличных музыкантов, актеров и художников. Именно сегодня здесь артисты исполняли не только современные песни, но и песни о Москве. Так, например, звучала композиция "Песня про Москву" из репертуара Аллы Пугачевой, а ближе к памятнику Александра Пушкина можно было услышать стихотворения отечественных классиков.

Встретить творческие коллективы можно было и у Центрального детского мира на Лубянке. Там студенты не только исполняли песни группы "Звери", но и раздавали воздушные шарики.

"В этом году нет ощущения праздника из-за коронавируса, поэтому мы решили подарить эмоции детям. А так как воздушные шарики на палочке любят все, то решили дарить именно их. Особенно если вознаграждением такого подарка становится улыбка прохожего", - рассказала ТАСС студентка одного из вузов Москвы Мария Панова.

Открытие киноклуба

В честь Дня города киносеть "Москино" организовала показы советских картин, а самым долгожданным событием стало открытие киноклуба исторического кино. Мероприятие прошло в большом зале старейшего кинотеатра столицы "Художественный", который в этом году открылся после длительной реставрации. По словам организаторов, регистрация на открытие закончилась достаточно быстро. Около сотни человек пришли посмотреть картину Юлия Райзмана "Небо Москвы" (1944) и обсудить ее.

"Действительно, в Москве есть целевая аудитория, которая любит историческое кино. И нет смысла смотреть "Войну и мир" дома на телевизоре, так как вы не сможете оценить масштабы. Поэтому сегодня, в День города, мы решили провести эксперимент и открыть новый киноклуб на базе "Москино". Особенно, я думаю, это актуально в связи с юбилеем битвы за Москву", - сказал руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский на церемонии открытия киноклуба.

Также он поздравил всех присутствующих с Днем города и пожелал хорошего просмотра фильма "Небо Москвы", который демонстрировали с пленки.

В свою очередь генеральный директор "Москино" Наталья Мокрицкая рассказала, что в дальнейшем встречи киноклуба будут проходить раз в месяц. По словам организаторов, в следующий раз на встрече покажут фильм Андрея Малюкова "Верными останемся", который был снят в 1988 году.

Пятиминутное шоу

Ближе к девяти вечера людей на улицах города стало в два раза больше.

Прохожие, ожидающие праздничный фейерверк в Парке Горького, принялись занимать места с хорошим обзором на набережной и на Крымском мосту за час до первых залпов. А ровно к 21:00 найти свободное место или пройти по набережной было просто невозможно из-за большого количества людей. С первыми залпами зрители начали кричать "Ура!" и фотографироваться на фоне шоу. Для того чтобы юные зрители могли увидеть всю красоту происходящего, взрослые сажали их к себе на плечи. Праздничный фейерверк продлился чуть более пяти минут, после чего зрители разбрелись по ближайшим кафе и ресторанам, а также отправились наслаждаться ночным городом или кататься на речных трамвайчиках.

К слову, в этом году салют можно было увидеть на 26 площадках города или по онлайн-трансляции.