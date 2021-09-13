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В Москве накануне Дня города и в сам праздник поженились около 1,4 тыс. пар

На некоторых церемониях кроме классического Мендельсона звучал гимн столицы

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Торжественные церемонии бракосочетания накануне Дня города Москвы и в сам праздник провели 1,4 тыс. пар. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе управления ЗАГСов Москвы.

"По традиции в столичных отделах ЗАГС, кроме классического марша Мендельсона, в честь дня рождения столицы по желанию молодоженов звучал гимн Москвы. Приурочить свадьбу ко дню города решили около 1 400 пар. В сам праздник поженились более 700 молодоженов. Торжественные церемонии бракосочетания прошли в пятницу и субботу, 10 и 11 сентября. Также в ночь с 11 сентября на 12 сентября на станции метро "Маяковская" поженились две пары", - рассказали в пресс-службе.

Церемонии бракосочетания прошли не только в отделах ЗАГС и Дворцах бракосочетания, но и на 23 выездных локациях города. Торжественные регистрации проходили в исторических особняках и усадьбах, в башнях Москва-Сити, Останкинской телебашне, известных интерьерных ресторанах, в Планетарии и историческом павильоне "Космос", а также на Московской канатной дороге. На выездных площадках заключили брак около 350 пар, что составляет четверть от общего количества.

"Традиционно сентябрь входит в тройку самых популярных месяцев. Всего этой осенью в Москве планируют пожениться около 16 тыс. пар - столько заявлений подано в столичные ЗАГСы на сентябрь, октябрь и ноябрь. Однако прием заявлений на октябрь и ноябрь еще продолжается", - рассказал собеседник агентства.

В 2020 году в осенние месяцы заключили брак около 20 тыс. пар, в 2019 году - более 23 тыс.

Подать заявление о заключении брака можно онлайн через портал mos.ru или через единый портал госуслуг, а также лично в отделе ЗАГС. Госпошлина остается прежней - 350 рублей, при подаче заявления онлайн - 245 рублей.

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