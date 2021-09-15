На портале "Узнай Москву" появился детский маршрут по Красной площади

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Детский маршрут по Красной площади, состоящий из шести точек, появился на портале "Узнай Москву". Об этом сообщается в среду на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Портал "Узнай Москву" подготовил серию маршрутов для детей. Первой станет аудиоэкскурсия по Красной площади. Маршрут состоит из шести точек. Во время прогулки персонажи детских энциклопедий ведут игровой диалог и рассказывают ребятам и их родителям о достопримечательностях главной площади страны", - говорится в сообщении.

Например, участники экскурсии узнают о том, какие сокровища хранятся в Историческом музее, для чего использовались Воскресенские ворота, кто и чем торговал у кремлевских стен и почему Москва называлась белокаменной. Во время увлекательной прогулки также расскажут о том, откуда берут начало все дороги, как построили Государственный универсальный магазин и сколько башен у Кремля. После прохождения каждой точки маршрута дети смогут проверить усвоенные знания и ответить на вопросы. А после этого поучаствовать в розыгрыше и получить приз - детский электросамокат.

"Аудиогид по Красной площади - первый интерактивный маршрут в рамках спецпроекта, максимально адаптированный для младшей аудитории. Озвучивают маршрут одни из любимейших детских персонажей, поэтому детям точно не будет скучно изучать историю. Всего в рамках спецпроекта запланированы три познавательные экскурсии - следующие прогулки с теми же героями пройдут по Старому Измайлову и территории ВДНХ", - говорится в сообщении.

Всего на "Узнай Москву" более 180 тематических маршрутов по различным районам столицы, все они доступны как на портале, так и в мобильном приложении.