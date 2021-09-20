Фестиваль-школа "Территория" в Москве пройдет в формате "ковид-фри"

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Большинство мероприятий XVI Международного фестиваля-школы современного искусства "Территория", который пройдет в Москве с 1 по 17 октября, состоятся в формате "ковид-фри". Об этом сообщил в понедельник журналистам арт-директор фестиваля, заместитель художественного руководителя Театра наций Роман Должанский.

"Большинство вечерних мероприятий фестиваля пройдут в формате "ковид-фри". То есть будет стопроцентная рассадка в зале, но в соответствии с требованиями надо иметь сертификат вакцинации, результат ПЦР-теста или QR-код для переболевших", - сказал он.

Руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский отметил важность фестиваля в нынешних условиях. "Шоковая терапия от ковида, которую получила вся мировая культура, ударила не только по самим творцам, но и по аудитории. У многих возникло ощущение, что творческий процесс останавливается. Именно такие фестивали призваны показать, что это не так", - подчеркнул он.

Новая дирекция и возвращение в офлайн

Фестиваль обновил дирекцию. Новый состав представил журналистам Должанский, оставшийся в "Территории" как хранитель традиций. В дирекцию вошли театральные режиссеры Тимофей Кулябин и Дмитрий Волкострелов, актриса Юлия Пересильд, хореограф Анна Абалихина, заместитель директора по экспозиционно-выставочной работе Московского музея современного искусства (ММOМА) Алексей Новоселов, музыкальный критик Дмитрий Ренанский.

Основной темой будущего фестиваля станет "Человек и мир", рассказал Должанский. В программу войдут драматические постановки, современный танец, академическая музыка и выставочные проекты. Вернется международная программа, от которой в прошлом году пришлось отказаться из-за пандемии.

Зрителей ждут российские премьеры спектаклей Яна Фабра, театральной компании Peeping Tom, Натальи Менендес, Саввы Савельева и Ингеборги Дапкунайте, Андрея Стадникова, Алексея Мартынова, Театра "Трикстер", а также постановки Дмитрия Волкострелова, Бориса Павловича, Петра Айду, Кирилла Люкевича, компании "Диалог Данс". Со 2 по 10 октября состоится марафон перформансов от российских и израильских представителей различных жанров современного искусства "Rollo / Партитура Движения".

Выставочная часть будет представлена двумя проектами в MMOMA: перформативным фотопроектом "Мнемозина" французского хореографа Жозефа Наджа и аудиовизуальной инсталляцией "Час места" от петербургского "Театра post". Кроме того, фестиваль "Территория" совместно с музеем-заповедником "Царицыно", Благотворительным фондом Владимира Потанина, фестивалем "Золотая маска" и московским театром "Новая опера" представит выставку-фестиваль "Театрократия. Екатерина II и опера", посвященную становлению русского музыкального театра в XVIII веке.

Важным аспектом фестиваля останется образовательная программа, которая вернется к офлайн-формату. Были отобраны 50 слушателей со всей России, которых ждет интенсивная 11-дневная программа.