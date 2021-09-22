Кипр остается одним из лидеров по накопленным инвестициям в экономику Москвы

НИКОСИЯ, 22 сентября. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Республика Кипр остается одним из лидеров по накопленным инвестициям в экономику российской столицы. Об этом сообщил в интервью ТАСС по завершении переговоров в мэрии Никосии министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин.

"У Москвы с Никосией и крупнейшими городами Кипра сложились долгосрочные и теплые партнерские отношения. Их правовой основой является подписанный еще в сентябре 1997 года Протокол о дружественных отношениях между столицами двух стран, и с этого момента мы стали активно проводить на Кипре различные мероприятия, в том числе и деловые форумы с участием московских компаний. Ведь ни для кого не секрет, что остров использовался как хаб для реинвестиций не только в Москву, но и в Российскую Федерацию, как удобный центр с точки зрения законодательства, поэтому и на сегодняшний день Кипр остается в списке лидеров по накопленным инвестициям в московскую экономику", - сказал он.

Черемин признал, что негативное воздействие на активность этих контактов оказали финансовый кризис на Кипре 2012-2013 годов и последующая пандемия. "Но теперь мы начали активно восстанавливать наши международные связи, и сегодня прошла очень полезная деловая встреча с мэром Никосии Константиносом Йоркаджисом, на которой обсуждались вопросы обмена опытом и сотрудничества в различных городских сферах. В частности, мы выступили с инициативой разработать и подписать в следующем году программу экономического, культурного и гуманитарного сотрудничества, а также рассмотреть возможность проведения тех деловых конференций и форумов, которые практиковались раньше", - проинформировал министр московского правительства.

По словам Черемина, сегодня Кипр стал своеобразным хабом для привлечения высокотехнологичных компаний и многие российские IT-компании выбрали этот средиземноморский остров в качестве точки своего присутствия. "Мы в Москве активно развиваем технопарки, технополисы, бизнес-акселераторы, и, как мне кажется, это может также представлять интерес с точки зрения перспективы сотрудничества не только с Никосией, но и другими крупными городами республики, где традиционно высока активность наших соотечественников в создании высокотехнологичных бизнесов", - отметил глава московского департамента.

Образование, урбанистика, архитектура и туризм

Он также подчеркнул, что весьма перспективным представляется и сотрудничество в области образования. Так, в частности, московские власти пригласили команду школьников Никосии и других городов Кипра принять участие в московской Олимпиаде мегаполисов, которая пройдет в начале декабря. "Мэр Никосии также проявил большой интерес к участию в Московском международном урбанистическом форуме, проведение которого запланировано на июль 2022 года", - сообщил Черемин, добавив, что "в последние годы мэрия Никосии, так же как и Москва, много инвестирует в создание общественных пространств, которые могут использоваться в том числе старшеклассниками и студентами".

По его словам, Йоркаджис также выразил интерес к изучению московского опыта, в том числе в вопросах реставрации и сохранения архитектурного наследия.

Черемин также отметил важную роль туризма, сказав, что "москвичи всегда рассматривали Кипр, как одно из самых привлекательных направлений для отпуска и в том числе религиозного туризма". Поэтому, по его словам, "целесообразно организовать взаимодействие по линии московского Комитета по туризму с туроператорами Кипра с целью восстановления туристических потоков".

Он также сказал, что на встрече с мэром Никосии обсуждались и возможности сотрудничества между двумя столицами в области развития транспорта, систем "умный город / безопасный город", жилищно-коммунального хозяйства, развития современных систем связи, информационных технологий, систем видеонаблюдения, электронного правительства и предоставления государственных услуг.

Поддержка соотечественников и передовой опыт

Московский министр отметил, что одним из важнейших направлений в деятельности столичного правительства за рубежом остается поддержка соотечественников, большое количество которых проживает в том числе и на Кипре. "Поэтому мы активно содействуем пропаганде русской культуры, изучению языка в школах. В прошлом году мы профинансировали поставки оборудования и учебников в одну из школ Лимасола, где изучается русский язык", - сообщил Черемин.

Он также рассказал о посещении российской делегацией Центра передового опыта в Никосии, который мэрия кипрской столицы считает крайне перспективным с точки зрения привлечения талантливых кадров в инновационные отрасли.

Контакты с кипрским МИД

В среду российская делегация также посетила кипрский МИД. "В целом Кипр также представляется интересной площадкой для взаимодействия со странами Балкан и регионом Северной Африки, - отметил Черемин, - поэтому на встрече в МИД Кипра мы выступили с инициативой о рассмотрении в перспективе вопроса о создании комиссии по деловому, культурному и гуманитарному сотрудничеству между Москвой и Кипром, которая могла бы способствовать активизации контактов не только между деловыми кругами, но и активизации культурных, спортивных и школьных обменов".

Министр правительства Москвы пояснил, что такие комиссии, которые власти в российской столице создали и с рядом других стран, "доказали свою высокую эффективность". Он подчеркнул, что постоянный секретарь (пост, аналогичный первому заместителю министра) кипрского МИД Корнелиос Корнелиу "поддержал эту инициативу".

Никосия стала первым пунктом в турне Сергея Черемина по столицам стран Восточного Средиземноморья и Балкан. После однодневного визита в кипрскую столицу он вместе с делегацией отправился в Афины.