В "Аптекарском огороде" запустят экопроект "Вернем природу в город"

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Экологический проект "Вернем природу в город", в котором будут участвовать студенты МГУ имени М. В. Ломоносова и других ведущих вузов страны, 29 сентября запустят в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе сада.

"Проект соответствует целям устойчивого развития ООН. Участники проекта - студенты МГУ имени М. В. Ломоносова и других ведущих вузов страны, а также звездные экологи, ландшафтные архитекторы и другие известные в России специалисты", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что главная цель экопроекта - кардинально улучшить экологическую ситуацию в городах благодаря грамотному озеленению. Участники разработают универсальные методики по озеленению разнообразных видов городских участков: крыш, берегов водоемов, открытых пространств. Все на базе практики.

Годовой проект делится на две части: учебно-теоретическую - отбор студентов для создания восьми команд, лекции, разработка и защита проектов; и практическую - четыре команды-победителя реализуют свои проекты на территории "Аптекарского огорода".

"Проект чрезвычайно важен для всего человечества. Студенты-участники разработают методики по озеленению четырех видов городских участков и весной 2022 года реализуют их в "Аптекарском огороде". В программе - встречи с главными экологами России, создание и реализация собственных проектов", - рассказал директор сада Алексей Ретеюм, чьи слова приводит пресс-служба.