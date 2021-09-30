В последний день сентября над Москвой будут слоистые облака

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Москва в четверг находится практически в центре антициклона, поэтому над городом весь день будут слоистые облака с возможными прояснениями, осадки в этих условиях маловероятны, сообщил ТАСС ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В Москве сегодня синоптическая ситуация обусловится практически центром антициклона, в такой обстановке осадки маловероятны, но из-за инверсии (увеличения температуры с высотой - прим. ТАСС) будет немало слоистых облаков", - сказал он.

Специалист уточнил, что температура в Москве и области будет в пределах климатической нормы.

"Температура воздуха плюс 10-12 градусов в городе, в Подмосковье - 8-13 градусов, ветер северной четверти 1-6 м в секунду, атмосферное давление будет меняться мало и составит 762 миллиметра ртутного столба", - добавил Тишковец.