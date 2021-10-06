График поездов Савеловского и Белорусского направлений МЖД и МЦД-1 изменится 9-11 октября

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Расписание некоторых поездов Савеловского и Белорусского направлений МЖД и МЦД-1 изменится с 9 по 11 октября в связи с путевыми работами на станции Москва-Бутырская. Об этом сообщила пресс-служба МЖД в среду-.

"Расписание некоторых пригородных поездов Савеловского и Белорусского направлений Московской железной дороги и МЦД-1 изменится с 9 по 11 октября в связи с проведением путевых работ на станции Москва-Бутырская. Железнодорожники заменят четыре стрелочных перевода, что необходимо, в том числе для обеспечения движения поездов по соединительной ветви между Савеловским и Белорусским вокзалами на период строительства дополнительных путей для МЦД-4. Работы будут проводиться в выходные дни с 04:00 9 октября до 01:00 11 октября, чтобы сохранить объемы движения в будние дни", - говорится в сообщении.

В связи с этим внесены корректировки в расписание пригородных поездов Савеловского и Белорусского направлений МЖД, а также МЦД-1 и аэроэкспрессов. Изменится время отправления и прибытия у нескольких электричек, некоторые поезда проследуют по укороченному маршруту, ряд электричек выведут из расписания.

Кроме этого, аэроэкспрессы в аэропорт Шереметьево будут отправляться с Савеловского вокзала с остановкой на Окружной. Добраться в Шереметьево можно также на экспресс-автобусах компании от станции метро "Ховрино". Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов.