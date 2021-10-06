Электрички задерживаются на Белорусском направлении МЖД из-за срыва стоп-крана

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Поезда на Белорусском направлении Московской железной дороги (МЖД) и на первом Московском центральном диаметре (МЦД-1) задерживаются из-за срыва стоп-крана. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе МЖД.

"Сегодня в 19:50 из-за срыва стоп-крана пассажиром на станции Одинцово Белорусского направления МЖД совершил вынужденную остановку электропоезд №6462 сообщением Бородино - Дмитров. Из-за этого в настоящее время в пути задерживается ряд электричек Белорусского направления и МЦД-1 в сторону Москвы до 30 минут, в сторону области - до 12 минут. В 20:23 электропоезд №6462 продолжил движение по маршруту", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что Московская железная дорога принимает все необходимые меры для стабилизации графика движения.