Московский планетарий 10 октября возобновит работу после модернизации зала

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Московский планетарий, прекративший прием посетителей с 23 августа в связи с модернизацией Большого Звездного зала, возобновит доступ к экспозициям в воскресенье, 10 октября, в обычном режиме. Об этом сообщается в пятницу на официальном сайте мэра столицы.

"После модернизации оборудования наши полнокупольные фильмы станут еще комфортнее для восприятия. Мы смогли улучшить не только яркость изображения, но и разрешение всей полнокупольной системы. Теперь объекты, отображаемые на куполе, будут восприниматься более натурально, без искажений, что значительно повысит качество проекции и удовольствие от просмотра", - приводятся в сообщении слова гендиректора планетария Виталия Тимофеева.

Отмечается, что после модернизации Большого звездного зала на 25-метровом куполе-экране, входящем в пятерку самых больших в мире, улучшилось качество изображения. Ознакомиться с репертуаром зала можно на сайте учреждения.

К открытию в планетарии подготовили премьерный показ познавательного 4D-мультфильма "Секреты гравитации". Зрители смогут узнать об открытиях Альберта Эйнштейна, а также о процессе накопления знаний о гравитации и других явлениях.

Кроме того, с 10 октября в планетарии возобновятся лекции, экскурсии и показы научно-познавательных фильмов. Гости смогут посетить музей Урании и ретрокафе. Для детей также снова заработает проект "Театр увлекательной науки", в котором появится новая программа игровых занятий - "Созвездия аргонавтов". Чтобы посетить занятия проекта в будние дни, теперь можно приобрести специальный единый групповой билет. Максимальное количество участников в группе - 10 человек.