В Москве открыли еще пять выделенных полос для общественного транспорта

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Выделенные полосы для общественного транспорта появились еще на пяти участках в Москве. Об этом сообщается в понедельник в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Сегодня еще на пяти участках заработали выделенные полосы для общественного транспорта. Выделенная полоса на Малой Тульской улице ускорит движение автобусов в два раза, а участок можно будет проезжать за две минуты. Выделенка на Большой Тульской улице в сторону области позволит снизить время проезда автобусов до двух минут: сейчас на участке проходят 12 маршрутов общественного транспорта, которые ежедневно перевозят более 90 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Также выделенная полоса от съезда с Третьего транспортного кольца увеличит скорость автобусов в полтора раза и "позволит беспроблемно подъезжать" к остановке "Метро Тульская (Южный вестибюль)".

Кроме того, выделенка с внутреннего радиуса Третьего транспортного кольца при заезде на Автозаводский мост повысит скорость движения автобусов в пять раз, а время проезда снизится до 1 минуты. Выделенная полоса на Кантемировской улице сократит время проезда до 3 минут. Полоса на Лубочном переулке во встречном направлении позволит автобусам беспрепятственно проезжать на улицу Балчуг.