Московская канатная дорога будет закрыта на техобслуживание 18-27 октября

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Московская канатная дорога на Воробьевых горах будет временно закрыта на плановое ежегодное техобслуживание 18-27 октября. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе комплекса.

"Канатная дорога на Воробьевых горах будет временно закрыта в октябре в период с 18 октября по 27 октября включительно. Временное закрытие связано с плановым ежегодным техническим обслуживанием, которое будет проведено совместно с представителями швейцарской компании "Бартолет Машиненбау АГ", - сообщили в пресс-службе.

Там пояснили, что весной и осенью Московская канатная дорога закрывается на плановое ежегодное обслуживание. Проверка и наладка всех систем жизнеобеспечения воздушной трассы занимает от недели до 10 дней.

"Этой осенью планируются особенные технические работы, которые продлятся почти две недели, связано это с регламентной процедурой по проверке узлов канатной дороги. Также будет проведена замена масла и проведена экспертиза промышленной безопасности, которая включает в себя дефектоскопию каната: грузовые статические испытания", - уточнили в пресс-службе.

Там также заверили, что все действия будут производиться в соответствии с техническими требованиями и федеральными нормами и правилами промышленной безопасности канатных дорог и фуникулеров. "Мы надеемся на понимание наших гостей в связи с неудобствами из-за временного закрытия воздушной трассы на Воробьевых горах. Одним из приоритетов нашей работы является безопасность наших пассажиров", - заключили в пресс-службе.