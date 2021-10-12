График движения аэроэкспрессов в Шереметьево и поездов МЦД-1 изменится 16-17 октября

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Расписание некоторых поездов Савеловского и Белорусского направлений Московской железной дороги (МЖД), аэроэкспрессов в Шереметьево и МЦД-1 изменится в предстоящие выходные в связи с переключением пути к новой платформе на станции Окружная. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе МЖД.

"Расписание некоторых пригородных поездов Савеловского и Белорусского направлений МЖД, МЦД-1 и аэроэкспрессов изменится 16-17 октября на период работ по переключению первого главного пути к новой платформе на станции Окружная. Переключение второго главного пути планируется провести в конце октября", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что технологическое "окно" для выполнения работ по первому главному пути назначено с 22:10 мск 16 октября до 22:10 мск 17 октября в выходные дни, чтобы сохранить объемы движения в будни. Движение поездов на участке Москва-Бутырская - Бескудниково будет организовано по второму главному пути в реверсивном движении. В связи с этим внесены корректировки в расписание некоторых пригородных электричек, поездов МЦД и аэроэкспрессов. У ряда поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок, некоторые поезда проследуют по укороченному маршруту, часть электричек выведут из расписания.

"По информации компании-перевозчика, некоторые рейсы "Аэроэкспресса" между Шереметьево и Белорусским вокзалом вечером 16 октября и в течение дня 17 октября будут отменены. Добраться в аэропорт можно на экспресс-автобусах компании от станции метро "Ховрино". Для удобства пассажиров 16 октября будет продлен режим работы экспресс-автобусов, курсирующих между терминалом D и Ховрино. 17 октября автобусы в терминалы В, С и D будут курсировать каждые 20 минут весь день", - добавили в пресс-службе МЖД.

Там также сообщили, что выполнение данных работ связано с комплексным развитием железнодорожной и пассажирской инфраструктуры ТПУ "Окружная", который в 2022 году объединит пригородные электрички и МЦД-1 с метро, МЦК и наземным городским транспортом. Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".