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В Москве местами ожидается мокрый снег

По данным центра "Фобос", температура в столице составит от 3 до 5 градусов тепла, в Подмосковье - от 1 до 6 градусов тепла

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Кратковременные дожди местами с мокрым снегом пройдут в Москве во вторник во второй половине дня, сообщил ТАСС ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"В Москве сегодня ожидается облачная погода с неустойчивыми прояснениями, пройдут кратковременные дожди, во второй половине дня местами с мокрым снегом", - рассказал он.

Температура в столице ожидается от 3 до 5 градусов тепла, в Подмосковье - от 1 до 6 градусов тепла. Ветер северо-западный, 4-9 м/с. По данным центра "Фобос", атмосферное давление постепенно повышается. К вечеру барометры покажут 748 мм ртутного столба.

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