В Москве в домах у строящегося Северного дублера Кутузовского проспекта заменят окна

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Бесплатную замену стеклопакетов проведут в домах, расположенных вблизи строящегося Северного дублера Кутузовского проспекта в Москве. После этого уровень шума в квартирах не превысит допустимых значений, сообщили в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики во вторник.

"Новый проект имеет важное значение для столицы. Он станет первой платной дорогой в черте города и соединит "Москва-сити" с МКАД и Северным обходом Одинцово, что значительно улучшит транспортное сообщение в Западном округе. Замена окон производится в домах, расположенных в непосредственной близости от строящейся автодороги. Новые оконные конструкции обеспечат горожанам лучшую защиту от шума", - сказал руководитель ведомства Александр Прохоров.

В 23 домах, где окна квартир выходят на строящийся Северный дублер Кутузовского проспекта, установят двухкамерные стеклопакеты премиум-профиля RehauGrazio. Строители бесплатно демонтируют существующие рамы, установят новые окна, ПВХ-подоконники и отливы. Гарантийное обслуживание составит 24 месяца с момента установки.

Как отметил директор "Новой концессионной компании" Денис Янев, работы уже начались. Это новые двойные стеклопакеты - с вентиляцией и клапанами. Они надежно защитят жителей домов от шума и пыли не только, когда по дороге поедут автомобили, но и в момент строительства дороги. Новые стеклопакеты также снижают уровень шума в квартирах от проходящих почти под окнами поездов железной дороги Смоленского направления.

"По просьбе жителей близлежащих домов заменить окна было решено до начала активной работы на стройплощадках", - пояснили в пресс-службе.

В апреле 2021 года началась замена окон в домах, расположенных по улице Алексея Свиридова. По проекту здесь подлежат замене стеклопакеты в домах 3 и 5. Новые окна установят в 130 и 155 квартирах, соответственно. На текущий момент в доме № 3 заменили около 45% стеклопакетов, в доме № 5 - 50%.