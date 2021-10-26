В Москве реорганизуют территорию в районе Тропарево-Никулино

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Власти Москвы приняли решение о комплексном развитии незастроенной территории в Тропарево-Никулино, там планируется построить общественно-деловые объекты и физкультурно-оздоровительный комплекс. Об этом сообщается в материалах к заседанию президиума правительства столицы.

"Правительство Москвы приняло решение о комплексном развитии территории в районе Тропарево-Никулино по адресу: Никулинская улица, вл. 2. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Реорганизуемая территория площадью 0,68 га расположена на западе Москвы - вблизи пересечения Никулинской улицы с Тропаревской улицей, улицей Покрышкина и проектируемым проездом № 5411. Ранее на ней планировалось построить многофункциональный комплекс с автостоянкой, однако проект так и не был реализован", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках комплексного развития территории на Никулинской улице планируется построить общественно-деловые объекты: многофункциональный центр, магазины, банки, и другое, а также физкультурно-оздоровительный комплекс общей площадью не менее 15,3 тыс. кв. м, где будет создано свыше 500 рабочих мест.

Планируемый срок реализации проекта составляет четыре года. Предполагаемый объем инвестиций - 1,65 млрд рублей. Проекты комплексного развития территорий по реорганизации бывших промышленных территорий города объединяет программа "Индустриальные кварталы". В нее включены московские промзоны общей площадью порядка 2 тыс. га, которые не используются по назначению и являются перспективными для развития. Прогнозируемый объем инвестиций в реализацию программы составляет более 7 трлн рублей.

"Ожидается, что в результате реализации программы "Индустриальные кварталы" в Москве будет создано порядка 500 тыс. рабочих мест, а городской бюджет дополнительно получит порядка 3 трлн рублей в виде налоговых поступлений", - добавляется в материале.

На данный момент приняты решения о комплексном развитии территорий общей площадью порядка 150 га. В их реорганизацию планируется вложить свыше 300 млрд рублей, что позволит создать более 40 тыс. рабочих мест.