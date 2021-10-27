Зоопарк будет работать в нерабочие дни только для посещений территорий на открытом воздухе

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Московский зоопарк продолжит принимать посетителей в парковом режиме в нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. Все желающие смогут посетить ту часть территории, которая находится на открытом воздухе, сообщила пресс-служба зоопарка.

"В соответствии с Указом Мэра Москвы от 21.10.2021 №62-УМ "О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 8.06.2020 №68-УМ" зоопарк продолжает работать в скорректированном режиме. Вы можете посетить ту часть нашей территории, которая находится на открытом воздухе. Не забывайте пользоваться средствами индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию не менее полутора метров. Также просим утилизировать средства индивидуальной защиты в специальные контейнеры", - говорится в сообщении.

Уточняется, что все экспозиционные павильоны, включая Музей истории Зоопарка, Дом Клюева и выставку "Четвертое измерение" будут закрыты. Также закроются все предприятия общественного питания и сувенирный магазин. "Приостанавливается работа аттракционов, временно перестают работать КЮБЗ, Пони-клуб, Краски мира, Арт Зебра и Детский лекторий. Отменяются все культурные, выставочные и просветительские мероприятия. На территорию можно попасть через два входа на открытом воздухе: Главный вход, а также вход в Детский зоопарк со стороны Садово-Кудринской улицы", - добавили в пресс-службе.

Купить билеты можно только онлайн по ссылке. Также их можно купить в терминалах на Главном входе и входе со стороны Детского зоопарка. QR-коды для доступа на территорию не нужны. Такие занятия и кружки как Манулята, Начинающий путешественник и Открытый лекторий переходят в дистанционный формат.

Пресс-служба зоопарка напомнила, что соцсети, где можно удаленно посмотреть на обитателей зоосада, продолжат работу.