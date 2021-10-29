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Съезд на МКАД с бокового проезда на Осташковское шоссе перекроют до 30 сентября 2022 года

Водителей просят заранее ознакомиться с изменениями и выбирать пути объезда

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Движение автотранспорта на участке съезда на МКАД с бокового проезда дороги на Осташковское шоссе будет перекрыто с 1 ноября 2021 года по 30 сентября 2022 года в связи с проведением дорожных работ в Северо-Восточном административном округе (СВАО), сообщается в пятницу в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

"С 1 ноября [2021 года] по 30 сентября 2022 г. будет полное перекрытие движения на участке съезда на МКАД с бокового проезда МКАД на Осташковское шоссе в связи с проведением дорожных работ в СВАО", - говорится в сообщении.

Также ограничения коснутся участка 91-й км МКАД в районе пересечения с улицей Осташковская до одной полосы частично с сохранением существующего количества полос за счет переразметки проезжей части. Водителей просят заранее ознакомиться с изменениями и выбирать пути объезда.

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