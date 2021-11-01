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В Москве завершился сезон летних веранд

Рестораторы должны их демонтировать до 15 ноября

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Период работы летних веранд завершился в Москве, на их разбор у рестораторов есть 14 дней. За несвоевременный демонтаж летних кафе предусмотрены штрафы в размере до 100 тыс. рублей, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг.

"Период работы сезонных кафе завершается 1 ноября. На демонтаж конструкций рестораторам дается еще две недели: он должен быть произведен не позднее 15 ноября. <...> За несоблюдение сроков демонтажа нарушителям грозит административный штраф: в размере 30 тыс. рублей для должностного лица и 100 тыс. рублей для юридического лица", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что контроль за соблюдением требований к размещению и демонтажу сезонных кафе в столице осуществляет Госинспекция по недвижимости. "В этом году в схеме размещения более 3,3 тыс. веранд", - заключили в департаменте.

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