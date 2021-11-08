Расписание некоторых поездов Белорусского направления МЖД изменится 8-11 ноября

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. График некоторых поездов Белорусского направления МЖД изменится 8-11 ноября в связи с путевыми работами на станциях Можайск и Бородино. Об этом сообщила пресс-служба МЖД.

"Расписание некоторых пригородных поездов на Белорусском направлении МЖД изменится 8-11 ноября в связи с проведением работ по замене стрелочных переводов на станциях Можайск и Бородино. Технологические "окна" назначены с 22:10 8 ноября по 07:10 9 ноября на 1-м главном пути станции Можайск и с 22:00 10 ноября по 07:00 11 ноября на 2-м главном пути станции Бородино. На период работ движение поездов на участках Дорохово - Можайск, Уваровка - Бородино - Можайск будет организовано по соседним путям", - говорится в сообщении.

В связи с этим внесены корректировки в расписание пригородных поездов: у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте, несколько поездов проследуют по укороченному маршруту. Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием относиться к проводимым работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов.