Участок улицы Маршала Тухачевского в Москве перекроют с 4 декабря

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Движение автотранспорта на участке улицы Маршала Тухачевского в Москве полностью перекроют с 4 декабря 2021 года по 31 марта 2023 года в связи со строительством метрополитена в Северо-Западном административном округе, сообщается в понедельник в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"С 4-го декабря по 31 марта 2023 года на улице Маршала Тухачевского будет перекрыто движение автомобилей от дома 37/21 до дома 49 в связи со строительством объектов метрополитена в СЗАО", - говорится в сообщении.

Водителям рекомендовано выбирать пути объезда.