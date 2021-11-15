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Участок улицы Маршала Тухачевского в Москве перекроют с 4 декабря

Перекрытие планируется в связи со строительством метрополитена в Северо-Западном административном округе

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Движение автотранспорта на участке улицы Маршала Тухачевского в Москве полностью перекроют с 4 декабря 2021 года по 31 марта 2023 года в связи со строительством метрополитена в Северо-Западном административном округе, сообщается в понедельник в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"С 4-го декабря по 31 марта 2023 года на улице Маршала Тухачевского будет перекрыто движение автомобилей от дома 37/21 до дома 49 в связи со строительством объектов метрополитена в СЗАО", - говорится в сообщении.

Водителям рекомендовано выбирать пути объезда.

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