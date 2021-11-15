На Курском направлении МЖД и МЦД-2 опаздывают поезда до Подольска

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Поезда Курского направления Московской железной дороги (МЖД) и МЦД-2, следующие в сторону Подольска, задерживаются из-за неисправности контактной сети. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе МЖД.

"В 16:57 на перегоне Щербинка - Подольск Курского направления МЖД был остановлен пригородный поезд №6213 Москва - Чехов по причине неисправности контактной сети. На место отправлена бригада специалистов. В настоящее время задерживаются пригородные поезда в сторону Подольска и МЦД-2", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что в 17:15 железнодорожники подали напряжение и убрали поезд, чтобы продолжить движение на участке. "В настоящее время задержки составляют до 30 минут", - сказали в МЖД.