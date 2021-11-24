Пробки в Москве достигли десяти баллов

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Загруженность автомобильных дорог Москвы в среду днем достигла 10 баллов из 10 возможных, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки". Транспорт двигается по улицам медленно, местами в столице идет снег.

По данным на 16:49, движение затруднено почти по всему Садовому кольцу и большей части бульваров. Кроме того, загружена большая часть Третьего транспортного кольца, преимущественно по внутренней стороне. Скорость автомобильного потока также снижена на центральных улицах и набережных, на вылетных магистралях и частично на МКАД.

Скорость автомобильного потока снижена на Тверской улице, Новом Арбате, Кремлевской, Котельнической и Москворецкой набережных, улицах Большая Лубянка, Новослободская, Рождественская, проспекте Мира, Волгоградском, Варшавском, Волоколамском, Ленинградском шоссе и шоссе Энтузиастов, нескольких других вылетных магистралях, а также на юго-востоке, востоке, севере и северо-западе МКАД.