Почта Деда Мороза начала работать в Московском зоопарке

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Посетители Московского зоопарка могут отправить письмо Деду Морозу до 31 декабря включительно, специальные ящики установили в сувенирном магазине на Красной Пресне. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе столичного зоосада.

"Отправить письмо Деду Морозу можно из нашего сувенирного магазина на Красной Пресне. Сотрудники Почты России привезли нам два почтовых ящика. Один находится внутри магазина - там также есть конверты и ручки. Еще один ящик висит на стене сувенирного магазина со стороны зоопарка. Опустить письмо с желанием в специально оформленный к празднику почтовый ящик можно с 1 по 31 декабря уходящего года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что отправить письмо можно будет не только главному Деду Морозу в Великий Устюг, но также Урал Морозу, Ямалу Ири, удмуртскому дедушке Тол Бабаю, чувашскому Хел Мучи, марийскому Йушто Кугыза, якутскому Чысхаану и другим волшебникам из других регионов. Около специальных почтовых ящиков установят таблички с изображением сказочного новогоднего персонажа того или иного региона и его точным адресом проживания.

Кроме того, новогодние почтовые ящики установлены в центральных и крупных почтовых отделениях. Также почта Деда Мороза появится в Музее Победы и московском Музее космонавтики.