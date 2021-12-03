Поезда между Савеловским и Белорусским вокзалами Москвы с 12 декабря будут ходить реже

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Поезда на соединительной ветви между Белорусским и Савеловским вокзалами в Москве будут курсировать по одному пути с 12 декабря, благодаря чему начнутся работы по реконструкции участка для будущего четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4). В расписание аэроэкспрессов и пригородных электричек внесут существенные изменения, число поездов уменьшится вдвое, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"Реверсивное движение поездов, по одному пути в обе стороны, будет организовано с 12 декабря на соединительной ветви между Белорусским и Савеловским вокзалами. Это связано с началом реконструкции участка, в ходе которой будут уложены два дополнительных главных пути для МЦД-4", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что на период строительства в расписание поездов внесены существенные корректировки. Всего на участке будут курсировать 84 пары поездов, из них 17 - МЦД, 34 аэроэкспресса, один экспресс и 32 пригородные электрички. В настоящее время на участке курсируют 173 пары поездов.

"По информации перевозчика, часть аэроэкспрессов продолжит "сквозное" движение от Одинцово до Шереметьево, другая часть рейсов будет отправляться в аэропорт только с Белорусского вокзала. В сторону аэропорта с Белорусского вокзала, Савеловской и Окружной поезда компании будут отправляться каждые 30-40 минут, из Одинцово и станций на участке до Белорусского вокзала - каждые 70 минут. Время в пути не изменится. Добраться в Шереметьево можно также на экспресс-автобусах от станции метро "Ховрино".

Ремонт благодаря реверсу

"Всего на участке планируется уложить 15 км путей и 57 стрелочных переводов. <...> Работы будут проводиться в несколько этапов. Сначала будет осуществляться вынос городских коммуникаций и строительство 1,2 км подпорных стен по технологии, исключающей забивные работы, что в значительной мере снижает вибрационное и шумовое воздействие на окружающие здания", - уточнили в пресс-службе МЖД.

Кроме того, на втором этапе в 19 жилых домах, на обращенных в сторону железной дороги фасадах, планируется установка оконных блоков шумозащитного типа с клапанами проветривания, строительство шумозащитных экранов общей протяженностью 2,6 км и укладка бесстыковых путей.

"В ходе завершающего этапа будет выполнено благоустройство территории. Работы планируется завершить во втором-третьем квартале 2023 года", - добавили в пресс-службе.

О диаметрах

Об идее пуска МЦД было объявлено в ноябре 2017 года. В том же месяце президент России Владимир Путин одобрил проект. Для его реализации потребовалась консолидация сил ключевых ведомств и транспортных компаний России, в том числе правительств Москвы и Подмосковья, ОАО "Российские железные дороги", Минтранса РФ и ГУП "Московский метрополитен".

МЦД получили название благодаря сквозному характеру пересечения города. Столицу с областью уже связали железнодорожные линии - МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" от Одинцова до Лобни и МЦД-2 "Курско-Рижский", соединяющий Нахабино и Подольск. Всего планируется открытие пяти диаметров. Еще осталось ввести в эксплуатацию МЦД-3 от Зеленограда до Раменского и МЦД-4 от Апрелевки до Железнодорожного, что планируется сделать в 2023 году; МЦД-5 от Пушкино до Домодедово должен стать доступен для пассажиров в 2025 году.

Движение по двум диаметрам началось 21 ноября 2019 года. До 8 декабря проезд на МЦД был бесплатным. С большинства станций МЦД можно сделать пересадки на метро, МЦК и радиальные направления МЖД.

"МЦД-4 создаст новые альтернативные маршруты. Так, например, от станции Очаково Киевского направления до Савеловского вокзала можно будет добраться на электричке всего за 26 минут, с Беговой до Поклонной горы - за 9 минут, от Марьиной рощи до Тестовской - за 23 минуты. Кроме того, МЦД-4 улучшит транспортную доступность 49 институтов, 41 школы, 40 музеев, 18 парков, среди которых Парк Победы, лесопарк "Кусково", парк Мещерский и Олимпийской деревни", - заключили в пресс-службе МЖД.