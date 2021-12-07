Около двух тыс. железнодорожников задействовано в уборке снега на МЖД

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Почти 2 тыс. сотрудников Московской железной дороги (МЖД) задействованы в уборке снега. Движение поездов на железной дороге в Мосузле, в том числе по МЦК и МЦД, осуществляется в штатном режиме, сообщила во вторник пресс-служба МЖД.

По прогнозам синоптиков, 7 декабря в Москве может выпасть около четверти месячной нормы осадков.

"Снегопад не повлиял на график движения поездов в Мосузле. Чтобы обеспечить стабильность и безопасность перевозок во время снегопада, железнодорожники проводят непрерывные работы по очистке путей от снежных заносов. В уборке снега задействовано около 2 тыс. железнодорожников. Особое внимание уделяется расчистке стрелочных переводов на крупных станциях, по мере усиления снегопада и при необходимости будут привлекаться дополнительные силы", - говорится в сообщении.

В настоящее время на линии работает 20 единиц специальной техники - снегоуборочных, снегоочистительных машин. Спецтехника курсирует по специальному графику, не создавая помех пассажирскому движению.

МЖД призывает граждан неукоснительно соблюдать правила безопасности на железной дороге в условиях ухудшенной видимости: переходить пути только в специально оборудованных местах, не стоять у края платформы, держать детей за руки.