Около 700 вагонов поездов "Москва-2020" поступит в московское метро до 2024 года

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Московский метрополитен получит около 700 вагонов поездов "Москва-2020" до 2024 года. Об этом сообщается в среду в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Полностью обновили поезда на Большой кольцевой линии. Теперь там ходят самые комфортные, тихие и современные составы, отвечающие самым высоким требованиям. Всего до 2024 года в метро поступит еще около 700 вагонов "Москвы-2020" - это еще больше, чем уже закуплено на сегодняшний день, наш парк поездов станет самым молодым в Европе и США", - сказал заммэра Максим Ликсутов.

В сообщении уточняется, что на Большой кольцевой линии теперь курсируют только поезда "Москва-2020".

"Несколько плюсов инновационной "Москвы": широкие двери и межвагонные переходы по 160 см в ширину - для быстрых перемещений; система обеззараживания воздуха; в пять раз больше USB-зарядок - зарядиться можно у любого сиденья; уровень шума на 15% ниже, чем у других составов", - заключается в публикации.