Более 3 тыс. лифтов заменили в московских домах с начала 2021 года

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Свыше трех тыс. лифтов заменили в Москве с начала текущего года в рамках региональной программы капремонта, больше всего - на юго-востоке города. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

"Более 3 тыс. лифтов заменили в Москве с начала года в рамках региональной программы капремонта. Больше всего новых подъемников установили в ЮВАО (654), ЮЗАО (499) и ВАО (371)", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что лифты подлежат замене после достижения срока предельной эксплуатации оборудования.

"С 2018 года лифты в домах, накапливающих средства на счете регионального оператора, меняются строго в год окончания 25-летнего срока службы, без дополнительного продления периода эксплуатации. Специалисты демонтируют старое оборудование и устанавливают новые подъемники. С 2011 года в Москве заменили более 39 тыс. лифтов", - отметил заммэра Москвы Петр Бирюков, чьи слова приводятся в сообщении.

В пресс-службе комплекса городского хозяйства отметили, что в столице используют лифтовое оборудование, произведенное в Москве и Московской области. По своим характеристикам оно полностью соответствует современным требованиям безопасности и комфорта пассажиров.

"Сегодня в многоквартирных домах столицы - более 112 тыс. лифтов. Все они включены в региональную программу капитального ремонта с указанием конкретных сроков замены", - сказали в пресс-службе.