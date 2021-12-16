В Москве пробки достигли девяти баллов

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Загруженность автомобильных дорог Москвы вечером достигла 9 из 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки". Транспорт двигается по улицам медленно, на дорогах гололедица и слякоть.

По данным на 17:31, движение затруднено почти по всему Садовому кольцу, большей части бульваров и почти по всему Третьему транспортному кольцу. Скорость автомобильного потока снижена на улицах и набережных в центре Москвы. Кроме того, движение частично затруднено на вылетных магистралях и МКАД.