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В Москве пробки достигли девяти баллов

Движение затруднено почти по всему Садовому кольцу, большей части бульваров и почти по всему Третьему транспортному кольцу

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Загруженность автомобильных дорог Москвы вечером достигла 9 из 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки". Транспорт двигается по улицам медленно, на дорогах гололедица и слякоть.

По данным на 17:31, движение затруднено почти по всему Садовому кольцу, большей части бульваров и почти по всему Третьему транспортному кольцу. Скорость автомобильного потока снижена на улицах и набережных в центре Москвы. Кроме того, движение частично затруднено на вылетных магистралях и МКАД.

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