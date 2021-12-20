В Москве планируют ввести стройобъекты площадью почти 3,7 млн кв. м в 2022 году

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Ввод 174 строительных объектов общей площадью почти 3,7 млн кв. м запланирован на 2022 год в Москве. Об этом сообщил журналистам руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"В 2021 году мы планировали построить 158 объектов общей площадью [более] 2,7 млн "квадратов" - вдвое больше, чем в 2020 году, когда ввели [более] 1,3 млн кв. м. <…> И мы уже можем сказать, что эту планку взяли. <…> В планах на 2022 год - строительство 174 объектов общей площадью более 3 млн кв. м (почти 3,7 млн кв. м - прим. ТАСС)", - сказал Загрутдинов.

Он уточнил, что в числе запланированных на ввод в эксплуатцию объектов следующего года - более 80 км дорог, 19 искусственных сооружений, 11 пешеходных переходов, 7 станций метрополитена.