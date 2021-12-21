Билеты на московские концерты Земфиры распродали за шесть часов

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Билеты на два сольных концерта певицы Земфиры в Москве в феврале 2022 года распродали за шесть часов. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе сервиса "Яндекс.Музыка".

21 декабря Земфира сообщила в Facebook, что выступит 24 и 26 февраля в клубе Music Media Dome.

"Все доступные для покупки билеты были распроданы за шесть часов", - сказали в компании. Доступные по предпродаже подписчикам "Яндекс Плюса" билеты закончились в течение трех часов, уточнили в пресс-службе.

Последний сольный концерт Земфиры в Москве состоялся в декабре 2016 года.