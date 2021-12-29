Движение на улицах в Москве ограничат в новогоднюю ночь из-за праздничных фейерверков

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Движение автотранспорта перекроют в четырех округах Москвы в новогоднюю ночь для запуска праздничных фейерверков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"В связи с проведением в городе праздничных фейерверков, посвященных встрече нового года, с 31 декабря на 1 января будет ограничено движение транспорта на следующих участках улично-дорожной сети: с 23:30 до 00:15 часов - в центральной части города по Кремлевской и Москворецкой набережным, Большому Москворецкому мосту, а также улицам Варварка, Ильинка, Москворецкая и Васильевскому спуску", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, возможно ограничение в движении транспорта по Раушской и Софийской набережным. Также с 00:50 до 01:10 часов 1 января ограничат движения в Юго-Западном административном округе по улице Кадырова, от улицы Адмирала Лазарева до Бунинской аллеи, в Троицком и Новомосковском административных округах - по Проектируемому проезду № 5562 от Проектируемого проезда № 6455 до Валуевского шоссе, улице Физической от Калужского шоссе до улицы Солнечной и улице Центральной от дома 26 до улицы Солнечной.

В Зеленограде перекрытыми будут Озерная аллея от Центрального до Георгиевского проспекта д. 5, стр. 2., Центральный проспект от к. 301а до к. 241, улицы Летчика Полагушина и Юности в районе пересечения с Центральным проспектом.

Госавтоинспекция Москвы в связи с данными ограничениями обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы.