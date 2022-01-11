Московские вожатые проведут игры и мастер-классы для детей на катках столицы

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Сотрудники Мосгортура, опытные вожатые и слушатели Центральной школы московских вожатых проведут с 16 января бесплатные игры и творческие мастер-классы для детей в возрасте от 6 до 12 лет на катках столицы, рассказали ТАСС в пресс-службе агентства во вторник.

"Стартует новый сезон проекта Мосгортура "Все на лед". В рамках него сотрудники агентства, опытные вожатые и слушатели Центральной школы московских вожатых проведут бесплатные игры и творческие мастер-классы для детей в возрасте от шести до 12 лет на катках столицы. Первое занятие состоится 16 января на катке "Метеор". Вожатые не будут учить кататься на коньках, но зато проведут эстафеты и танцы на льду, а потом в теплом помещении покажут, как создать открытки, игрушки и украшения из подручных средств", - сказала генеральный директор Мосгортура Инна Голубева.

Она добавила, что задача проекта "Все на лед" - не только организовать досуг школьников, развить их креативность и навыки общения, но и помочь будущим вожатым закрепить на практике знания, полученные в Центральной школе московских вожатых.

Каток "Метеор" расположен по адресу улица Генерала Ермолова, владение 1 (м. "Парк Победы"). Стоимость входного билета на каток для взрослого - 350 рублей, для детей до 10 лет включительно - 200 рублей. Стоимость проката коньков - 200 рублей в час. Для участия необходима предварительная запись по телефону: +7 (925) 500-01-59. Звонки принимаются с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00.

Мосгортур - самый большой в России организатор детского отдыха полного цикла, а также крупнейший работодатель для вожатых. Агентство разрабатывает программы полезного отдыха, направленные на интеллектуальное и личностное развитие ребенка, а также выступает автором бесплатных досуговых проектов, среди которых - "Мастерские полезных каникул", "Инклюзивные экскурсии в музеи Москвы" и "Профориентационные экскурсии для детей с ОВЗ".