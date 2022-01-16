Завершилась реконструкция платформы на станции Шугарово Павелецкого направления МЖД

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Работы по реконструкции платформы завершили на остановочном пункте Шугарово Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД). Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в пресс-службе ЦППК.

"Завершилась реконструкция платформы №1 на станции Шугарово Павелецкого направления, расположенной на территории городского округа Ступино (Московская область). Работы, стартовавшие в начале мая, затронули не только фундамент и плиты перекрытия самих платформ, но и всю инфраструктуру. На период реконструкции были возведены временные деревянные платформы, перерывы в движении на станции отсутствовали", - говорится в сообщении.

Отмечается, что теперь пассажиры могут ожидать прибытие поезда в комфортных условиях: на скамейках под навесом, защищающим от ветра и осадков. Кроме того, на платформе Шугарово установлено современное освещение, а также работают системы оповещения с громкоговорителями, информационные табло и стойка экстренной связи. Для маломобильных пассажиров на остановочном пункте размещен пандус.