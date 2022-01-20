Граффитчики нанесли ущерб пригородному комплексу МЖД на 10 млн рублей в 2021 году

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Свыше 2 тыс. вагонов на Московской железной дороге (МЖД) в 2021 году пришлось временно вывести из строя из-за вандалов, которые испортили краской внешний вид электричек. Граффитчики нанесли ущерб пригородному комплексу на 10 млн рублей, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе МЖД.

"В 2021 году на Московской железной дороге зарегистрировано 2 048 случаев нанесения граффити на вагоны пригородных поездов. Каждый такой вагон необходимо отмыть и перекрасить, на что уходит несколько дней. <…> Ущерб пригородному комплексу, нанесенный вандалами в результате нанесения граффити, составил 10 млн рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что граффитчики совершают налеты на поезда на путях отстоя, а также во время следования поезда по маршруту, выбегая на станциях с баллончиками и задерживая отправление поезда. От действий вандалов страдают прежде всего пассажиры, которые вынуждены ехать в раскрашенном вместе с окнами темном вагоне или переходить в соседние.

"После этого состав не выйдет в рейс и встанет на ремонт. Нередко кроме окраски кузова приходится менять даже стеклопакеты. Только в депо Москва-2 Ярославского направления МЖД смыто почти 950 рисунков, некоторые вагоны пришлось красить заново. Железнодорожники ежедневно восстанавливают поврежденные вандалами составы, чтобы не допустить дефицита вагонов, предназначенных для пригородных перевозок", - добавили в МЖД.

Там же напомнили, что незаконное вмешательство в деятельность железнодорожного транспорта влечет за собой как административную, так и уголовную ответственность. По фактам вандализма в правоохранительные органы направлено около 1 тыс. обращений.