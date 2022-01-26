В Москве интервалы движения трамваев на 75% участков стали меньше 4 минут в 2021 году

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Интервалы движения трамваев Москвы на 75% участков стали меньше 4 минут в 2021 году. Об этом сообщается в среду в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"В 2021 году интервалы движения трамваев Москвы на 75% участков стали меньше 4 минут. Это один из самых низких показателей в мире. В Сиднее - 8 минут, в Париже - 9,5 минут, в Гонконге - 10,5 минут. За пять лет парк трамваев кардинально обновился. В Москву пришел 461 современный трамвай - 30 тыс. новых пассажирских мест", - говорится в сообщении.

Благодаря контрактам жизненного цикла техника находится под полным контролем, а сервисным обслуживанием и ремонтом занимается производитель в течение 30 лет, что убрало проблемы с выходом транспорта на линии.

"После перехода трамваев под управление Московского метро ремонтные работы проходят без закрытия линий в будние дни. В этом году 70% капитального ремонта путей проведут силами Московского метрополитена, чтобы ускорить и повысить качество выполнения работ; обновят 20 стрелочных переводов, около 90 км контактной сети и питающих кабелей", - говорится в сообщении.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что интервалы движения трамваев в Москве в последнее время "серьезно увеличились" из-за "масштабных проблем" с ремонтом трамвайных вагонов.