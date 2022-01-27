В Москве планируют завершить реставрацию Главпочтамта к 2027 году

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Реставрацию главного здания Московского императорского почтамта планируют завершить к 2027 году. Об этом сообщила журналистам руководитель отдела корпоративной коммуникации макрорегиона "Москва" "Почты России" Надежда Кознева.

"Мы планируем завершить реконструкцию в ближайшие пять лет, а именно к концу 2026 года или началу 2027 года", - сказала Кознева.

Она добавила, что на данный момент завершен первый этап противоаварийных работ на куполе.

"Начинаем второй этап противоаварийных работ купола, который планируем завершить в этом году. Параллельно с этим проводим экспертно исследовательские работы по фасаду, чтобы приступить к этим работам в 2023 году", - сказала Кознева.

Она уточнила, что главное здание сохранит свою основную функцию - в нем будет располагаться флагманское отделение "Почты России".

О ходе реставрации

Мосгорнаследие выдало пользователю акт технического состояния здания с планом работ по его сохранению в 2014 году. Тогда же был согласован проект организации противоаварийных мероприятий. Однако "Почта России" не выполнила предусмотренные планом работы в установленные сроки из-за отсутствия финансирования.

В феврале 2019 году Мосгорнаследие провело проверку здания Главпочтамта, было выявлено его крайне неудовлетворительное состояние. "Почта России" за неисполнение предписаний была привлечена к административной ответственности, ей был назначен штраф 200 тыс. рублей. Мосгорнаследие в 2019 году выдало пользователю предписание, согласно которому он обязан разработать проект по сохранению объекта до 31 декабря 2019 года и провести работы по сохранению объекта в течение полутора лет после согласования проекта.

"Масштабная работа по подготовке к работам началась здесь в январе 2020 года. В первую очередь специалисты надежно зафиксировали световой фонарь в главном операционном зале. Параллельно реставраторы восстанавливают элементы лепнины, чтобы сохранить исторический облик зала. Все работы проходят под контролем нашего ведомства", - сказал руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Он отметил, что для здания, где не было реставрации с момента строительства, состояние неплохое. В ноябре специалисты освободили фасады от банеров и провели лазерное сканирование для дальнейшей работы. Кроме того, были выполнены зондажи, которые показали, что каменные фасады никогда не покрывались штукатуркой. Благодаря завершению первого этапа противоаварийных работ у специалистов появилась возможность безопасно и беспрепятственно продолжать реставрацию.

О здании

По данным портала "Узнай Москву" (совместный проект департамента культурного наследия и департамента информационных технологий), Московский почтамт находится на улице Мясницкая с 1783 года. В 1910 году для него началось строительство нового здания в стиле византийского дворца, впоследствии было решено сделать более лаконичное оформление. Фасад проектировали архитекторы братья Веснины, массивный главный вход выполнен в романском стиле.

В центре здания был создан просторный операционный зал с дубовой стойкой, световой фонарь над главным операционным залом - одна из уникальных конструкций, созданных инженером Шуховым, сохранившаяся в Москве.