В Москве в тестовом режиме запустят беспилотный трамвай

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Испытания беспилотного трамвая начнется в московском депо в этом году, его запуск в тестовом режиме запланирован на конец 2022 - начало 2023 года. Об этом в пятницу сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Вместе с "Яндексом" работаем над созданием беспилотного трамвая. 80% трамвайных путей в Москве уже обособлены. В этом году начнем испытания, сначала в депо, потом ночью. Когда будем уверены - с пассажирами. В конце 2022 - начале 2023 года трамвай в Москве может поехать в тестовом беспилотном режиме", - говорится в сообщении.

В публикации отмечается, что мобильность жителей Москвы вырастет в разы с появлением беспилотного транспорта. Кроме того, он может решить проблему нехватки водителей для городского транспорта.

Также мэром Москвы Сергеем Собяниным принято решение поддерживать проекты по разработке беспилотных такси. Более того Мосгордума одобрила предложение ввести в столице экспериментальный правовой режим для тестирования беспилотных такси. Уже в этом году на некоторых маршрутах будут запущены беспилотные такси "Яндекса".

"Крайне важно обеспечить безопасность пассажиров и пешеходов, которые должны быть в приоритете. Поэтому мы помогаем с обследованием улиц, предоставляем в онлайн-режиме информацию о движении общественного транспорта. Также вместе с коллегами, обеспечивающими безопасность, разработали жесткие регламенты по передаче данных о движении беспилотного транспорта и взаимодействию служб при проведении пилотных проектов", - добавляется в материале.