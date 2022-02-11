В Москве отремонтируют пять причалов в 2022 году

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Капитальный ремонт пяти городских причалов проведут в Москве в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства в пятницу.

"Вопросам содержания городских причалов в надлежащем состоянии уделяется особое внимание, в этом году капитально отремонтируем пять причалов. На причалах "Сетунь", "Фили", "Андреевский", "Кутузовский" работы стартуют осенью, после закрытия навигации. На причале "Северный стадион Лужники" ремонт начнется в мае, поэтому весь сезон он будет закрыт для судов", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.

Он подчеркнул, что в рамках проектов предусмотрен целый комплекс мероприятий.

"Отремонтируем гранитное мощение причалов, обновим парапеты, ступени и площадки лестничных сходов. Специалисты проведут работы по восстановлению бетонных поверхностей и укреплению дна причалов щебнем и бетонными плитами, заменят отбойные устройства", - рассказал Бирюков.

В прошлом году в Москве провели масштабные гидротехнические работы по очистке 26 причалов и углублению акваторий еще шести. Их необходимость была вызвана загрязнением дна реки крупным бытовым мусором и металлоломом, что могло негативно повлиять на безопасность пассажирских перевозок.