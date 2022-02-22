Собянин вручил премии Москвы в области обеспечения безопасности

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник вручил премии города Москвы 2021 года в области обеспечения безопасности 35 сотрудникам различных ведомств.

"Поздравляю с наступающим Днем защитника Отечества. С каждым годом ситуация не становится спокойнее, и международные вызовы диктуют свои условия, и роль людей, которые выбрали профессию "Родину защищать", с каждым годом становится более значимой. Не менее значимым является обеспечение спокойствия и безопасности и правопорядка в нашем огромном городе", - сказал мэр.

Собянин добавил, что городские премии в области безопасности столицы получают "люди, которые своим повседневным трудом и своими талантами, своим отношением к делу обеспечивают порядок в Москве". "За последние годы ситуация с преступностью изменилась в значительно лучшую сторону: просто в десятки раз по некоторым особо опасным преступлениям снизилось количество преступлений. И даже в непростое сегодняшнее время показатели по большинству направлений позитивны", - сказал он.

По его словам, перед городом и правоохранительными органами стоит огромное количество задач. "Москвичи надеются на вас и говорят вам "спасибо": работникам прокуратуры, управления внутренних дел, следственного комитета, федеральной службы безопасности, судебным приставам, службе исполнения наказаний, - всей той команде, которая обеспечивает безопасность нашего города. Спасибо вам от имени москвичей и от меня лично, поздравляю с наградами", - заключил Собянин.

Премии в области обеспечения безопасности присуждаются в Москве с 2011 года за значительный вклад в обеспечение комплексной безопасности города, создание научных разработок и технологий, реализация которых позволила существенно повысить уровень безопасности. Ежегодно присуждается до 5 премий в размере 1 млн рублей каждая. При присуждении премии коллективу денежная часть делится между его членами поровну.

"За минувший период награды были удостоены 141 человек. Премии 2021 года присуждены: сотрудникам Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Москве (6 человек) - за эффективную служебную деятельность по расследованию преступлений против порядка управления; сотрудникам Главного управления Федеральной службы судебных приставов столицы (8 человек) - за большой вклад в обеспечение безопасности деятельности Московских судов и исполнения судебных решений; сотрудникам Главного управления МВД России Москвы (4 человека) - за заслуги в укреплении законности и правопорядка, большой вклад в обеспечение безопасности граждан при проведении общественно-политических, культурно-массовых и религиозных мероприятий в столице; сотрудникам Главного управления Росгвардии по Москве (9 человек) - за большой вклад в обеспечение охраны общественного порядка, создание и организацию работы временного информационно-аналитического центра Главного управления Росгвардии по Москве; сотрудникам управления Федеральной службы исполнения наказаний столицы (8 человек) - за высокие результаты в служебной деятельности и заслуги в развитии уголовно-исполнительной системы в Москве", - заключили в мэрии.