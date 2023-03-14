Динамическую инсталляцию на станции БКЛ "Рижская" московского метро не будут демонтировать

Изначально изогнутый LED-экран размером 4 м на 2,5 м планировалось демонстрировать в центре зала новой станции с 1 по 13 марта

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Арт-объект "Ковер-самолет" на станции "Рижская" Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена, изначально установленный на время, решено не демонтировать. Об этом сообщил ТАСС во вторник заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"На станции "Рижская" заработала инсталляция, которая показывает возможности скоростного мобильного интернета [в метро]. С 1 марта ее увидели более 122 тыс. пассажиров. Это один из визуальных символов развития самых передовых технологий в Московском транспорте. Сначала мы хотели установить инсталляцию на время, но пассажирам она очень понравилась, поэтому ее решили оставить", - сказал Ликсутов.

Арт-объект "Ковер-самолет" был установлен в столичной подземке при участии МТС. Согласно изначальному заявлению оператора, изогнутый LED-экран размером 4 м на 2,5 м планировалось демонстрировать в центре зала новой станции с 1 по 13 марта.

"Часть творческого процесса для визуального ряда на экране "ковра" выполнила нейросеть. <…> "Рижская" - одна из пяти станций БКЛ, где запустили пилотную В2В-сеть 5G от МТС. Сегодня это единственная рабочая сеть пятого поколения в российском транспорте", - пояснили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.