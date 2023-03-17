В Москве в 2023 году начнут строительство пешеходного моста через Нагатинский затон

В конструкцию будущего сооружения заложены пешеходные и велосипедные дорожки, а на берегах - связи с существующей тротуарной сетью

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Компания-подрядчик завершает проектирование пешеходного моста через Нагатинский затон. К его строительству планируется приступить уже в этом году, сообщил в пятницу заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Проектом предусматривается строительство пешеходного моста через Нагатинский затон протяженностью свыше 200 м. В конструкцию будущего сооружения заложены пешеходные и велосипедные дорожки, а на берегах - связи с существующей тротуарной сетью", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства.

По словам заммэра, завершение проекта в соответствии с адресной инвестиционной программой намечено на 2025 год.

Руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов уточнил, что по проекту мост пройдет через старое русло реки Москвы в районе улиц Корабельной и Коломенской. "Новый мост обеспечит доступ жителям кварталов к станции метро "Нагатинский затон" Большой кольцевой линии", - отметил Загрутдинов.

Как добавили в пресс-службе, работы ведет подрядная организация АО "Дороги и мосты" по заказу подведомственного городскому департаменту строительства государственного казенного учреждения "Управление дорожно-мостового строительства".

Всего по адресной инвестиционной программе до 2026 года предусмотрено строительство семи пешеходных мостов.