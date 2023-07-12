Стоянка такси и зарядка для электробусов появятся в составе ТПУ "Варшавская" в Москве

Кроме того, в рамках проекта планируется благоустройство и озеленение территории общей площадью 1 га

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Продолжается формирование технологической части транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Варшавская", в его составе появятся перехватывающая парковка, зарядка для электробусов и стоянка такси. Об этом сообщил в среду заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В рамках реализации транспортно-пересадочного узла "Варшавская" создается комфортная инфраструктура для пассажиров метро и жителей района. На территории общей площадью более 12 га ведется строительство отстойно-разворотной площадки для городского транспорта, перехватывающей парковки на 160 автомобилей и стоянки такси, а также формирование прилегающей дорожной сети", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба Стройкомплекса.

Заммэра отметил, что ТПУ "Варшавская" создается на базе одноименной станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро и объединяет ее с одноименной платформой Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД), а также с маршрутами наземного городского пассажирского транспорта.

"Реализуемые сегодня проекты транспортно-пересадочных узлов представляют собой максимально эффективно интегрированную инфраструктуру. Они позволяют значительно уменьшить нагрузку на всю систему столичного общественного транспорта и обеспечивают комфортную пересадку пассажиров", - добавил Бочкарев.

Как уточнил гендиректор "МИПСТРОЙ 1" Константин Маслаков, в настоящее время на объекте продолжается реконструкция существующей и строительство новой улично-дорожной сети. Общая площадь работ составит более 13,5 тыс. кв. м. "Завершены земляные работы, ведутся подготовительные работы по устройству бетонного основания и верхнего дорожного покрытия. Завершаем устройство дождевой канализации. Параллельно продолжаем обустройство пешеходных дорожек и укладку бортового камня", - сказал Маслаков.

Он также сообщил, что на территории транспортного хаба продолжается строительство одноэтажного здания конечной станции для городского пассажирского транспорта, - полностью завершены монолит и внешняя отделка. Для обеспечения бесперебойной работы электробусов здесь будет установлено пять современных ультрабыстрых зарядных станций. Кроме того, в рамках проекта планируется благоустройство и озеленение территории общей площадью 1 га.