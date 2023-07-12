На территории экоотеля в Москве появятся гостевые домики с площадками для охоты и рыбалки

Для расширения экоотеля предусмотрено два участка, общая площадь составляет 6,82 га

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Власти Москвы разрешили строительство дополнительных гостевых домиков с площадками для охоты и рыбалки на территории экоотеля в Новой Москве, сообщила в среду пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

"На территории экоотеля в Новой Москве разрешено строительство дополнительных гостевых домиков. Отель расположен по адресу: пос. Щаповское, ул. Евгения Родионова, вл. 19 (ТАО). В рамках расширения проекта на указанной территории могут быть размещены объекты общественного питания, площадки для занятий спортом, объекты туристического обслуживая, охоты и рыбалки", - приводятся в тексте слова заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

Для расширения экоотеля предусмотрено два участка, общая площадь составляет 6,82 га.